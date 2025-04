Lanazione.it - Alla scoperta della moda sostenibile a Firenze

Leggi su Lanazione.it

Dopo aver analizzato le ombrefast fashion, abbiamo deciso di intervistare Andrea Corrado di Filo.sofia e Sara Ricci di Manufacta Gallery, due esempi dietica a. Quali strategie utilizzate in termini di sostenibilità? "Noi di Filo.sofia scegliamo solo 100% Viscosa di Bamboo certificata Oeko-Tex® e lavorata a circuito chiuso per contenere l’impatto ambientale. La lavorazione dei tessuti e la tintura vengono effettuate in Toscana, scegliendo pochi colori per ogni collezione al fine di ridurre gli sprechi". "Come responsabile di Manufacta Gallery, cerco di acquistare tessuti di rimanenze di magazzino o scampoli. L’abbigliamento viene cucito da tre sarte ain modo da evitare i trasporti. Le rimanenze vengono usate per fare borse che cucio io stessa o piccole bustine per confezionare i gioielli".