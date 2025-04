Puglia | salgono a dodici gli incidenti stradali gravi per animali selvatici in particolare cinghiali Coldiretti

Coldiretti Puglia:salgono a 12 gli incidenti stradali gravi in Puglia causati da animali selvatici, in particolare cinghiali, una situazione preoccupante che compromette la sicurezza della circolazione sulle strade, ma è allerta rossa anche in campagna con le scorribande di interi branchi a caccia di cibo e acqua. Ad affermarlo è Coldiretti Puglia, sulla base dei dati dell’Osservatorio sugli incidenti con animali dell’ ASAPS relativi al 2024, in occasione dell’ennesimo avvistamento di cinghiali sulla strada che collega Conversano a Cozze in provincia di Bari.ASAPS registra peraltro i soli dati riferiti a quei sinistri nei quali sono le persone a subire lesioni e in alcuni casi con conseguenze mortali – spiega Coldiretti Puglia – perché in realtà gli incidenti con impatto contro animali nei quali si registrano solo danni ai veicoli sono migliaia e per l’ASAPS è impossibile raccogliere questi dati. Noinotizie.it - Puglia: salgono a dodici gli incidenti stradali gravi per animali selvatici, in particolare cinghiali Coldiretti Leggi su Noinotizie.it Di seguito un comunicato diffuso daa 12 gliincausati da, in, una situazione preoccupante che compromette la sicurezza della circolazione sulle strade, ma è allerta rossa anche in campagna con le scorribande di interi branchi a caccia di cibo e acqua. Ad affermarlo è, sulla base dei dati dell’Osservatorio suglicondell’ ASAPS relativi al 2024, in occasione dell’ennesimo avvistamento disulla strada che collega Conversano a Cozze in provincia di Bari.ASAPS registra peraltro i soli dati riferiti a quei sinistri nei quali sono le persone a subire lesioni e in alcuni casi con conseguenze mortali – spiega– perché in realtà glicon impatto contronei quali si registrano solo danni ai veicoli sono migliaia e per l’ASAPS è impossibile raccogliere questi dati.

