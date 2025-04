Oscar agli Stuntman | Finalmente un Riconoscimento per gli Eroi dell’Azione!

Leggi su Mistermovie.it

Preparati, perché la comunità deglista per ricevere ilche merita! Dopo anni di attesa, l'Academy ha annunciato un premio per la Miglior Achievement in Stunt Design, che verrà assegnato per la prima volta nel 2028 durante la centesima edizione degli, premiando i film usciti nel 2027. L'Attesa è Finita: GliAvranno il LoroÈ ufficiale: l'Academy hadeciso di creare questa nuova categoria, con grande entusiasmo da parte del CEO Bill Kramer e della presidentessa Janet Yang, che hanno sottolineato come il lavoro deglisia parte integrante del cinema fin dalbori. Le regole precise per l'eleggibilità e le votazioni saranno svelate nel 2027, ma la notizia è già una vittoria. Chad Stahelski e Ryan Reynolds: I Campioni della CausaLa spinta per questo premio è partita da lontano, con figure come Chad Stahelski, regista di John Wick, che ha sempre sostenuto l'importanza di riconoscere il lavoro degli