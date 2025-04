Milano Design Week e The Glitch Camp il campeggio urbano dei giovani creativi da tutto il mondo

Milano, 11 aprile 2025 – Quattrocento studenti, di 45 nazionalità diverse, stanno popolando "The Glitch Camp", il Campeggio urbano allestito al centro sportivo Cappelli. Ogni notte son 130, si danno il cambio sotto le tende picchettate da Ied, l'Istituto Europeo di Design. Sono arrivati da tutta Italia. I Paesi più rappresentati? Spagna, Portogallo, Romania, Israele. Ma non mancano studenti russi, messicani, francesi, tedeschi, polacchi. Sono arrivati dalla Polonia, dalla Georgia, dall'India, dalla Lituania e dal Canada. C'è anche una studentessa islandese. È la primissima volta in Italia per Ignas Blaževi?ius, 21 anni, lituano. Sta studiando Fashion Design a Vilnius, è rimasto piacevolmente sorpreso da Milano : "La città è fantastica, piena di posti da visitare, multiculturale, non è così difficile adattarsi – racconta – .

