Ilrestodelcarlino.it - Follia alla partita di calcio giovanile: arbitro 16enne minacciato di morte dal pubblico

Rimini, 11 aprile 2025 – Un’altra brutta pagina per lo sportriminese. È quella che è stata scritta domenica scorsa, 6 aprile, durante unadel campionato diUnder14 provinciale disputata tra Riccione1926 e il Rivazzurra. E secondo quanto ricostruito dal giudice sportivo, sarebbero stati proprio l’allenatore, alcuni giocatori e ilsostenitore del Rivazzurra, squadra ospite in questa circostanza, i protagonisti di quella che il giudice sportivo ha bollato come una condotta lesiva a seguito di “reiterate offese, con insulti e oscenità gravi e irriferibili – recita il provvedimento sanzionatorio dell’autorità, arrivato nei confronti del Rivazzurra – lesivi non solo della dignità del direttore di gara, ma anche foriere di timore”. Un timore tale che, stando a quanto ricostruito, ha anche indotto l’, un ragazzino di 16 anni e perciò di poco più grande degli stessi baby atleti impegnati nella, a richiedere l’intervento dei carabinieri per salvaguardare la propria incolumità.