Civici sul calcio a 5 | Mancano strutture

calcio a 5. La squadra è stata protagonista di una stagione memorabile culminata nella finale di Coppa Italia C1. Ma nel 2022 la società è stata costretta a trasferire la propria sede operativa a San Giustino Valdarno. Qui, in una struttura ristrutturata a proprie spese, si allenano oggi oltre 200 tesserati. Una decisione sofferta ma necessaria, spiegano i Civici, nata dall’impossibilità di trovare spazi adeguati all’interno del territorio comunale. "Una scelta che lascia interdetti, soprattutto perché la società porta con orgoglio il nome della città e la maggior parte degli atleti risiede proprio a San Giovanni" – denunciano le Liste Civiche. Lanazione.it - Civici sul calcio a 5: "Mancano strutture" Leggi su Lanazione.it "Lo sport dovrebbe essere uguale per tutti. Ma a San Giovanni, sembra non essere così". Con queste parole le Liste Civiche Sangiovannesi riaccendono i riflettori sul tema dell’impiantistica sportiva locale, denunciando una situazione che da tempo penalizza una delle società più brillanti del panorama sportivo cittadino: il San Giovannia 5. La squadra è stata protagonista di una stagione memorabile culminata nella finale di Coppa Italia C1. Ma nel 2022 la società è stata costretta a trasferire la propria sede operativa a San Giustino Valdarno. Qui, in una struttura ristrutturata a proprie spese, si allenano oggi oltre 200 tesserati. Una decisione sofferta ma necessaria, spiegano i, nata dall’impossibilità di trovare spazi adeguati all’interno del territorio comunale. "Una scelta che lascia interdetti, soprattutto perché la società porta con orgoglio il nome della città e la maggior parte degli atleti risiede proprio a San Giovanni" – denunciano le Liste Civiche.

