Lanazione.it - Cena della solidarietà. Servizio ai tavoli garantito dai detenuti di Ranza

del carcere diimpegnati come camerieri. Addetti alle cucine inai fornelli in maniera gratuita. Notevole partecipazione di persone e rappresentanti di associazioni del territorio di Poggibonsi. Sostegnosezione soci Coop, dell’associazione Via Maestra Centro commerciale naturale e di attività commerciali. E alla fine, una somma raccolta pari a circa 4mila euro. Denaro da destinare all’acquisto di prodotti alimentari che saranno poi donati a persone in difficoltà socioeconomica. Sono in sintesi gli esiti concreti- 155 le presenze ai- che si è svolta nella Sala La Ginestra in via Trento a Poggibonsi. Il volontariato locale si è dunque riunito in virtù dell’apporto di molte delle sue articolazioni (Emporio, Misericordie di Poggibonsi e di Staggia Senese, Pubblica assistenza, Caritas, San Vincenzo de’ Paoli, La Ginestra) raggiungendo un traguardo rilevante, come hanno rimarcato gli stessi organizzatoriserata a fine benefico.