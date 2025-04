Studioso fatto a pezzi in Colombia Gli alunni si abbracciano in silenzio | La sua scuola non lo dimentica

abbracciano, tra i banchi all’improvviso il silenzio, nell’aula magna dove tanti anni fa era stato consegnato – giorno di gioia – il diploma a Alessandro Coatti, 38 anni, biologo molecolare. L’inizio di una brillante carriera, tanti traguardi. Il diploma con il massimo dei voti in quello che allora si chiamava liceo Don Minzoni; la laurea nel 2010 a Pisa in neurobiologia molecolare ancora con il massimo dei voti; un master all’University College London, era entrato a far parte della Royal Society of Biology. Si alzano in piedi, un abbraccio simbolico a quel ragazzo che aveva i loro sogni, che è morto laggiù. A Santa Marta, una città di mezzo milione di abitanti in Colombia. Ilrestodelcarlino.it - Studioso fatto a pezzi in Colombia. Gli alunni si abbracciano in silenzio: “La sua scuola non lo dimentica” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ferrara, 11 aprile 2025 – È mezzogiorno, suona la campanella al Rita Levi Montalcini di Argenta. Gli studenti si alzano in piedi, si, tra i banchi all’improvviso il, nell’aula magna dove tanti anni fa era stato consegnato – giorno di gioia – il diploma a Alessandro Coatti, 38 anni, biologo molecolare. L’inizio di una brillante carriera, tanti traguardi. Il diploma con il massimo dei voti in quello che allora si chiamava liceo Don Minzoni; la laurea nel 2010 a Pisa in neurobiologia molecolare ancora con il massimo dei voti; un master all’University College London, era entrato a far parte della Royal Society of Biology. Si alzano in piedi, un abbraccio simbolico a quel ragazzo che aveva i loro sogni, che è morto laggiù. A Santa Marta, una città di mezzo milione di abitanti in

