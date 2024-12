Ilgiorno.it - Milanesi più ricchi d’Italia? “Peccato che con un reddito medio di 2.600 euro sia impossibile comprare casa”

Leggi su Ilgiorno.it

“Gli stipendi a Milano sono sempre stati più alti: non è una sorpresa. Quello che colpisce da un lato è la forbice a livello territoriale e dall’altro la disparità all’interno della stessa città: gli aumenti dei salari sono concentrati sulle fasce alte, su quadri e dirigenti, gli altri stipendi sono stazionari”. Massimo Bricocoli, direttore del dipartimento di Architettura e studi urbani, coordina l’Osservatorio sullaabbordabile (Oca), nato in partnership con il Consorzio Cooperative Lavoratori Ccl e la coop Delta Economics. Con quei 2.600lordi al mese, indicati dalla Cgia, come si vive a Milano? “Il problema c’è. E quella media non ci dice neppure molto della maggior parte della popolazione di Milano. Nel nostro osservatorio analizziamo i redditi dei lavoratori dipendenti del privato e le diverse categorie Inps: più del 70% dei lavoratori è nella categoria di impiegati e operai e non ha visto aumenti.