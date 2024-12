Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start Le Grand Bornand 2024 in DIRETTA: vento e pioggia, sarà gara durissima!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DALLE 14.4512:14 Immagini clamorose che ci fornisce la regia internazionale durante l’azzeramento: Tarjei Bø che spara alle sagome con tanto di K-way, per proteggersi dall’acqua.12:12 Non c’è Strømsheim, per lui un malanno. Non c’è neanche Dudchenko, al loro posto rispettivamente Finello e Rastorguyevs.12:09 Dunque, i materiali probabilmente avranno un peso specifico notevole oggi. Alcuni sci sono più performanti di altri con la. Questo però andrà verificato una volta iniziata la competizione.12:05 Ci siamo, 25? e si parte! Condizioni molto difficili oggi, piove!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella 15 chilometri con partenza in linea maschile da Annecy-Le