L’impatto delle tredicesime sull’economia italiana nel 2024 | un Natale che rianima i consumi

Lesono arrivate, e con esse un colpo di spinta aiche fa bene al portafoglio degli italiani, ma soprattutto all’intera economia del Paese. Nel, questa mensilità extra non è solo una boccata d’ossigeno per chi ne beneficia, ma una forza motrice che alimenta il commercio, i servizi e, non meno importante, il fisco.Come cambiano lee il fisco?Quest’anno, i lavoratori e i pensionati italiani si dividono una torta da 59,3 miliardi di euro lordi, con 44,8 miliardi netti che finiranno nelle tasche di 35,7 milioni di persone. Ma non aspettatevi che il Fisco stia a guardare: 14,5 miliardi di euro vanno a coprire il gettito Irpef. In poche parole, il pagamentosi traduce in un bel colpo di cassa per lo Stato, mentre i beneficiari si preparano a spendere una parte di questo importo in regali, pranzi e qualche viaggio.