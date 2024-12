Lanazione.it - Ladri scatenati sulle auto in sosta. Raid in centro, furti a Piediluco

Leggi su Lanazione.it

TERNIneldi Terni e nelle aree più lontane, come. Prese particolarmente di mira lein. Nella notte tra venerdì e ierinel centralissimo parcheggio coperto di Corso del Popolo, con diversedanneggiate e danni complessivi tutti da decifrare. Al vaglio delle forze dell’ordine le telecamere di sorveglianza della struttura. Atornano invece a colpire idi batterie. Lo denuncia il segretario del Circolo Pd di Marmore, Sandro Piccinini. "E’ successo giovedì notte, hanno approfittato della pioggia per colpire indisturbati – scrive in un post – Prima hanno rotto il vetro anteriore, poi aperto il cofano della macchina e hanno rubato la batteria.La Opel era parcheggiata lungo la strada del porto, vicino all’ ingresso principale del paese del lago.