Lapresse.it - La premier Giorgia Meloni parla a contingenti italiani e si commuove: “Italia fiera di voi”

Unavisibilmente emozionata quella che hato dalla base aerea di Siauliai con il Contingenteno in Lituania e aivideocollegati. “Sono qui fondamentalmente per portarvi gli auguri, per portarvi gli auguri della nazione come mi piace fare ogni anno e per portarvi la riconoscenza del popolono”, ha esordito la. “La mia credibilità, la credibilità di questa nazione cammina soprattutto sulle vostre gambe, il futuro dell’nella sua capacità di difendere i suoi interessi nazionali vola soprattutto sulle vostre ali. Questo fa la differenza. Fa la differenza e l’lo deve sapere – ha proseguito– Io di solito mi commuovo sempre quando vengo in posti come questo e ho trovato anche il comandante emozionato. E vedo tanta emozione. È incredibile pensare che si riescano a emozionare così persone che nella loro formazione hanno il sangue freddo”.