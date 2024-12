Anteprima24.it - Inquinamento acustico a Napoli, le zone più rumorose: su movida e aerei il Comune gela il comitato

Tempo di lettura: 5 minutiIl Centro Storico (municipalità 2) è l’area dia maggiore criticità acustica, mentre la municipalità 8 (Chiaiano,Piscinola, Marianella, Scampia) quella con l’indice minore. Al Vomero Arenella (municipalità 5) c’è il più alto numero di cittadini (74.558) esposti valori superiori al limite di riferimento. All’estremo opposto (26.679 persone) la municipalità 7 (Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno). Le cifre emergono dal Piano d’azione (IV ciclo di aggiornamento), approvato dalla giunta comunale. In materia di contenimento del rumore ambientale, il documento attua la direttiva dell’Ue per le azioni messe in campo dall’amministrazione, relative al quinquennio 2023-2027. La delibera tiene anche conto della consultazione al pubblico, procedura prevista per legge.