I risultati di Jasmine Paolini in World Tennis League | solo sconfitte tranne che con Kyrgios

Ha fatto sicuramente parlare e discutere la scelta didi andare a giocare l’esibizione dellaad Abu Dhabi e soprattutto la coppia che si è venuta a creare ieri in doppio misto con Nick.L’azzurra nell’evento degli Emirati Arabi è stata sconfitta due volte su due in singolare (si gioca su un singolo set): ieri è caduta contro Mirra Andreeva con il punteggio di 6-4, mentre giovedì scorso non è riuscita a battere Iga Swiatek malgrado tre set point e un vantaggio di 5-2, cedendo con il punteggio di 7-5. Nella stessa giornata di giovedì ha vinto in doppio con Simona Halep per 7-5 contro Badosa/Swiatek, salvo invece perdere per 7-6(5) contro Garcia/Rybakina.La sua squadra, quella dei Kites, ha vinto la partita di giovedì contro gli Eagles, mentre ha perso quella dell’altro ieri contro i Falcons e quella di ieri contro gli Hawks, non riuscendo così ad accedere alla finale di oggi.