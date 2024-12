Sport.quotidiano.net - Forte in testa per una notte. Poker servito al Grosseto

dei marmi 4DEI MARMI: Gnata, Ambrosio F., Torner, Ipinazar F., Ipinazar P., Borgo, Chereches, Cacciaguerra. All. De Gerone.: Fongaro, Saavedra, De Oro, Sillero, Barragan, Paghi, Cairo, Cabiddu, Giabbani. All. Mariotti. Arbitri: Stallone e De Palma. Marcatori: 3’ pt Ipinazar P., 8’ pt Ambrosio, Ipinazar F. ; 5’ st Barragan, 9’ st Ipinazar F.DEI MARMI – Una serata da incorniciare: vittoria, spettacolo e applausi. I rossoblù travolgono ile, almeno per una, si ritrovano inalla classifica. È stata una serata da ricordare al palazzetto per i tifosi deldei Marmi che hanno celebrato un’altra vittoria fondamentale. Il 4-1 rifilato alè un messaggio chiaro al campionato: questa squadra è pronta a lottare ai vertici.