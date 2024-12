Ilgiorno.it - Comunità energetica rinnovabile. Ecologia è bene, solidale è meglio

Gruppi di persone, enti pubblici e privati, che si uniscono per produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili. Con l’obiettivo di attivare la primacittadina, il Comune di San Donato ha promosso, insieme al comitato locale della Croce rossa, il progetto CerSando, che è stato premiato da Fondazione Cariplo con un finanziamento di 100mila euro nell’ambito del bando “Alternative“. Le risorse ottenute andranno a sostenere il progetto – del valore totale di 240mila euro – che prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico, della potenza di 124 Kwp, sul tetto della scuola Galileo Galilei, con la costituzione e gestione della primasandonatese, per i primi due anni. Il programma CerSando rientra nella strategia voluta dalla classe politica locale per attivare in città percorsi virtuosi in materia di efficienza, con un abbattimento dei consumi e, di riflesso, una maggiore attenzione all’ambiente.