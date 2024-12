Nerdpool.it - Chi è Kelex? Il fedele assistente kryptoniano di Superman visto nel trailer

Neldi(di James Gunn) ad un certo punto vediamosorreggere e piangere un robot in una scena molto toccante (vedi immagine di copertina). Il robot in questione dovrebbe essere, un personaggio proveniente direttamente dai fumetti. Ma chi è? Scopriamolo insieme.Le origini dinei fumettiè un robotche funge dae custode per. Apparso per la prima volta in The Man of Steel #1 del 1986, creato da John Byrne,è una delle intelligenze artificiali che operano nelle Case di Guarigione di Krypton, un pianeta altamente avanzato tecnologicamente. Quando Krypton viene distrutto,viene salvato e reintrodotto nella mitologia dicome parte della Fortezza della Solitudine.In molte versioni della storia diè stato costruito o recuperato da Kal-El () utilizzando la tecnologia kryptoniana rimasta.