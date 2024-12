Agi.it - Al via il Giubileo, migliaia di volontari in campo con uno sguardo ai più fragili

Leggi su Agi.it

AGI - Ilo - laico o cristiano che sia - sente molto il, "perché è un evento che assorbe tutta la città". E "gli occhi di uno sono particolarmente attenti alle 'bombe sociali' che ci sono in città e in tutta Italia" e quindi il suo ruolo non è meno importante degli altri protagonisti dell'Anno santo. Lo dice all'AGI Francesca Danese, portavoce del Forum del Terzo Settore del Lazio, alla vigilia dell'apertura della Porta Santa. A Roma e nei territori circostanti saranno indipronti ad assistere i 33 milioni di pellegrini e visitatori che si stima che arriveranno a Roma, in media 300mila persone in più al giorno nella Città Eterna. Un vero e proprio 'esercito' che si prenderà cura di loro e soprattutto dei più. A oggi, stando a una stima del Dipartimento di Protezione civile di Roma Capitale, si stima che saranno 50.