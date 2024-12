Sport.quotidiano.net - Valsa, vincere è un obbligo: "Ricezione determinante"

È una sorta di match senza ritorno, Alberto Giuliani lo sa bene. Perché prima di Grottazzolina ci sono state due sconfitte diverse ma dolorose entrambe, perché dopo Grottazzolina ci saranno Perugia due volte e Trento, non proprio tre passeggiate di salute. Ecco perché nelle Marche domani pomeriggio bisogna, per tornare a risalire la china e confermare il divario sostanzioso tra ottavo e nono posto, oggi di cinque punti. Un Alberto Giuliani che sembra aver smaltito bene il tie-break di domenica scorsa e vede una squadra in ascesa: "Abbiamo lavorato molto bene anche questa settimana, la squadra è in ripresa" le parole del tecnico dellaGroup, che si appresta alla sfida col fanalino di coda conscio che l’ultimo successo della Yuasa, contro Monza, potrebbe aver infuso linfa vitale a una formazione che ancora può lottare per rimanere in SuperLega anche la prossima stagione.