Ilfattoquotidiano.it - Usyk-Fury 2, il pronostico dei massimi italiani – Cammarelle: “Rivince l’ucraino e la trilogia non avrà senso. Dietro di loro, però, c’è il nulla”

Se avesse deciso di passare professionista, dopo aver vinto tutto tra i dilettanti come supermassimo, la sua categoria sarebbe stata propria quella odierna di Tysone di Oleksandr, non esistendo niente tra i pro oltre la categoria regina. Il gioco che fanno spesso gli appassionatidi boxe è pensare a cosa sarebbe diventato Robertosenza i problemi alla schiena, con i quali ha lottato per quasi tutta la carriera. Abbiamo chiesto a lui unsulla supersfida che si svolgerà alla Kingdom Arena di Ryadh, in una riunione che oltre al main event non prevede nessun altro match imperdibile. Ma tanto basta.in carriera ha affrontato pugili come Zhang, Joshua, Pulev e si è allenato con, chetra i dilettanti era una categoria sotto (quella di Clemente Russo).