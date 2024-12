Justcalcio.com - Tuttosport – diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

2024-12-21 11:12:21 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da:La Juventus Next Gen ha la possibilità di calare un poker di vittorie contro l’Audace Cerignola, tra le miglioridel campionato. Dall’arrivo di Brambilla, i bianconeri hanno ritrovato la luce e ora hanno messo a segno una striscia di quattro risultati utili di fila, l’ultimo contro il Messina con un convincente 2-0 nonostante le tante assenze. La squadra di Raffaele è reduce dalla vittoria di misura a Latina, che ha lanciato i gialloblù al terzo posto nel girone C di Serie C.Audace Cerignola-Juve Next Gen:tv eLa sfida tra Audace Cerignola e Juventus Next Gen, valida per la 20ª giornata del Girone C del Campionato Serie C-Lega Pro, sarà trasmessa intv su Sky Sport, insu NOW e Sky Go.