Lanazione.it - Tensione al picchetto: “Furgone tenta di investire i lavoratori in sciopero”

Leggi su Lanazione.it

Prato, 21 dicembre 2024 – Hanno rischiato di essere investiti dalche entrava nella ditta. E’ successo giovedì sera al, promosso dai Sudd Cobas, di fronte al “Pronto Moda TK” al Macrolotto. Presente alla scena era don Helmut Szeliga che da mesi sostiene la battaglia dei, soprattutto stranieri, che denunciano di essere sfruttati in aziende a gestione cinese e chiedono solo di essere regolarizzati. Di episodi violenti e al limite ne sono avvenuti molti negli anni, come quello avvenuto giovedì sera quando undella ditta “Pronto moda Tk” hato a tutti i costi di entrare in azienda per ritirare della merce rischiando die i sindacalisti che stavano facendo undi fronte ai cancelli. Il “Pronto Moda TK” non sarebbe altro – secondo quanto riferiscono i Sudd Cobas – che l’ ex “Pronto Moda Oro”.