Sport.quotidiano.net - Rugby Serie A Elite. Diavoli bruttissimi nella serata di addio a Tuivaiti. L’unico a sorridere è il Mogliano

Leggi su Sport.quotidiano.net

ValoEmilia 10Veneto 12 VALOEMILIA: Pescetto (61’Farolini); Resino, Bertaccini (cap), Leituala, Mastandrea; Ledesma (69’Cuoghi), Renton;, Sbrocco, Paolucci (58’Ruaro); Du Preez (64’Pisicchio), Schinchirimini; Favre (67’Pavesi), Silva (46’Cruz), Diaz (67’Garziera). All. VioliVENETO: Peruzzo; Scalabrin (43-51’Ceccato N), Dal Zilio (cap), Zanatta (49’Vanzella), Sarto; Garbisi (52’Favaretto), Fabi (59’Casilio); Kingi, Finotto (75’Pontarini), Pettinelli; Baldino, Carraro; Gallorini (51’Scalabrin), Gasperini (62’Sangiorgi), Borean (62’Gentile). All. Casellato Arbitro: Favaro (Venezia). AA1 Merli, AA2 Meschini. Quarto Uomo: Bertelli. TMO: Roscini Marcatori: p.t. 15’ m.Silva tr.Ledesma (7-0), 26’ c.p. Peruzzo (7-3), 32’ c.p. Peruzzo (7-6) s.t. 43’ c.p. Peruzzo (7-9), 59’ c.