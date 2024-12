Panorama.it - Mosca vive il momento «corazzata Potëmkim»

Il crollo di Bashar al-Assad ha come immediato corollario il declassamento didal rango di grande potenza. A rivelarsi significative sono soprattutto le conseguenze che il collasso del regime alauita ha per l’operatività marittima della Russia. Per meglio ricostruire il contesto strategico, va ricordato che già l’invasione russa dell’Ucraina aveva comportato pesanti perdite navali per, con il Mar Nero trasformato né più né meno in una «tonnara» dai missili antinave e dai droni ucraini (e dal decisivo supporto britannico). Ilculminante e dalla forte cifra simbolica è stato fin qui rappresentato dall’affondamento dell’incrociatore «Moskva», nave ammiraglia della flotta del Mar Nero. A esso ha fatto seguito una sostanziale menomazione della capacità operativa della marina russa, e il ripiegamento di molte unità nel porto di Novorossiysk.