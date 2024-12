Sport.quotidiano.net - Milan, Fonseca: "A Verona vittoria meritata, positivo non aver subito gol. Leao? Credo nulla di grave”

o, 21 dicembre 2024 – Da fatalediventa balsamica per il(contestato dai tifosi rossoneri sugli spalti al pari della proprietà) che, dopo il ko con l’Atalanta e il pari con il Genoa, ritrova la via del successo piegando 1-0, l’Hellas. La brillantezza e il bel gioco sono ancora decisamente lontani ma gli uomini di– arrivati al Bentegodi senza otto uomini e costretti a fare i conti nel corso del primo tempo con l’infortunio muscolare occorso a Rafa– sono comunque riusciti a raddrizzare una gara che soprattutto nei 45' iniziali hanno giocato sotto ritmo: ben poche le emozioni nella prima metà di gioco, in cui – come detto – i rossoneri sono apparsi piuttosto compassati e poco incisivi in fase offensiva. L’Hellas non ha però saputo approfittarne e, a parte un diagonale velenoso di Suslov attorno alla mezz’ora, non ha di fatto mia impensierito Maignan.