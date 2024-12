Anteprima24.it - Manovra, Rubano (FI): “Grande sostegno a famiglie e imprese tenendo in ordine i conti pubblici”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Pur in un contesto diincertezza e instabilità la Legge di bilancio 2025 ha seguito una linea chiara adi, categorie più deboli, lavoratori e ceto medio, grazie al lavoro di Forza Italia guidata con lungimiranza dal nostro Segretario Nazionale, Antonio Tajani. Dei 28 miliardi dellainiziale, circa 19 sono stati investiti per rendere strutturale l’accorpamento delle prime due aliquote Irpef e il taglio del cuneo fiscale, due interventi che avranno un impatto positivo immediato per le tasche degli italiani. Abbiamo mantenuto gli impegni attraverso un dialogo e un confronto costante con la maggioranza e portato a casa un risultato eccellente manin”. Così in una nota l’On. Francesco Maria, deputato e Vice Segretario regionale di Forza Italia Campania.