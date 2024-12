Liberoquotidiano.it - Manovra: Pd sui social, 'ingiusta e inefficace, torna l'austerità'

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "l'per tutti, le mancette elettorali, il ponte sullo Stretto, i tagli al Mezzogiorno e alla sanità, mentre la crescita si avvia verso lo zero virgola”. Così suiil Gruppo parlamentare del Partito democratico evidenzia le principali criticità dellaapprovata ieri sera dalla Camera, che la capogruppo a Montecitorio Chiara Braga ha definito "e iniqua".I democratici stigmatizzano "i tagli indiscriminati a regioni ed enti locali (-12 miliardi di euro) e la sforbiciata lineare a tutti i ministeri, il cui conto – sottolineano – come sempre, sarà pagato dai più poveri: lavoratori dipendenti e pensionati, a cui non solo verranno aumentate le tasse, ma saranno ridotti i servizi pubblici essenziali, come sanità, welfare, scuola e trasporto pubblico locale.