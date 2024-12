Lettera43.it - Madre e figlio morti durante il parto a Pavia, ipotesi embolia da liquido amniotico

Sarà effettuata lunedì 23 dicembre l’autopsia sul corpo di Andreea Mihaela Antochi, morta nella notte tra il 16 e il 17 dicembre al Policlinico San Matteo di: l’è che a ucciderlaun lungo travaglio che avrebbe dovuto portare alla nascita delSasha (anche lui morto) sia stata un’da. I medici hanno cercato inutilmente di salvare il neonato con il taglio cesareo, ma non è stato possibile. È stato intanto aperto un fascicolo contro ignoti per i reati di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.Andreea Mihaela Antochi.Articolo completo:ildadal blog Lettera43