La zuppa di lenticchie meglio della carne e con solo 210 calorie!

Ladie con210!Nelle lunghe sere d’inverno fa piacere assaporare qualcosa di caldo per combattere il freddo e godersi un caldo momento di tranquilla pace domestica.Ladiche ti proponiamo qui sotto da questo punto di vista fa proprio al caso tuo.Vediamo come si prepara.Ladie con210!Gli ingredientiPer quattro porzioni ci servono: due cucchiai diverdi; due cucchiai dirosse; due cucchiai di bulgur (grano duro integrale germogliato, i cui chicchi vengono cotti al vapore e fatti essiccare, poi vengono macinati e ridotti in piccoli pezzetti: grano spezzato); due cucchiai di riso; 270 millilitri di acqua; 75 grammi di salsa di pomodoro; 30 grammi di concentrato di pomodoro; 20 millilitri di olio extravergine; tre cipolle tritate; un cucchiaio di burro; il succo di un limone; un cucchiaio di spinaci sminuzzati; mezzo cucchiaino di menta; quanto basta di sale e pepe.