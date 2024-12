Panorama.it - Irlanda, terra di solstizio d'inverno

Il 21 dicembre segna il giorno più corto dell’anno, ild’, un evento che da sempre ha avuto un significato profondo in molte culture. In, la ricorrenza di questo fenomeno astronomico affonda le sue radici nell’antichità, quando i popoli preistorici, e in particolare i Celti, celebravano questo momento come una fase di transizione e di rinnovamento, segno di una nuova vita che sarebbe nata con la luce crescente. Lairlandese, ricca di storia e di tradizioni, è costellata di luoghi sacri dove la connessione con il misticismo delle antiche civiltà si fa più viva che mai.Newgrange: la magia della luce primordialeUno dei siti più affascinanti e misteriosi legati ald’è senza dubbio Newgrange, una tomba neolitica che si trova nel cuore dell’, nella contea di Meath, parte della regione di Brú na Bóinne, patrimonio mondiale dell'umanità.