Iodonna.it - In lizza per il primo posto: Bianca Guaccero, Federica Nargi, Federica Pellegrini, Anna Lou Castoldi, Luca Barbareschi e Tommaso Marini

Leggi su Iodonna.it

Chi sarà il vincitore o la vincitrice di Ballando con le stelle 2024? Lo si scoprirà stasera al termine della finale, in onda in diretta alle 20.35 su Rai 1. Sei le coppie di ballerini ancora in gara, pronti a sfidarsi a suon di cha cha, samba, tango per conquistare giuria e pubblico a casa. A tenere il ritmo, puntuale come un metronomo, sarà la padrona di casa Milly Carlucci tra esibizioni, collegamenti con la sala delle stelle e battibecchi tra concorrenti e giuria. Milly Carlucci: «Dov’è finito Mariotto?».