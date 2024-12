Sport.quotidiano.net - Il Ravenna per gli alluvionati. All’asta le maglie da gioco

"Il nostro obiettivo è fare la differenza, non solo sul campo, ma anche nella vita delle persone". Il presidente Ignazio Cipriani ha mostrato particolare sensibilità verso il proprio territorio. Domani pomeriggio, alle 14.30, al Benelli, per l’ultima gara del girone di andata e del 2024 contro il Progresso, i giocatori delscenderanno infatti in campo con la divisa ‘limited edition’ di Babbo Natale, che sarà poi messa. Si tratta di una iniziativa che va oltre il semplice gesto creativo. Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Traversara in Fiore, impegnata a sostenere le famiglie colpite dalle alluvioni che hanno duramente interessato il territorio romagnolo. "Questa iniziativa – ha aggiunto il n.1 giallorosso – rappresenta per le famiglie l’opportunità di vivere la magia del Natale, unita alla forza della solidarietà.