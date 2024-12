Ilgiorno.it - I patti educativi da firmare sotto l’albero

di Natale sarà “tech“ quasi un regalo ogni due, smartphone, tablet e consolle ancora in testa. Di qui l’appello a “incartarli“ insieme a ““. Ha stilato un vademecum Fondazione Carolina: "Ci impegniamo ad essere prima di tutto noi l’esempio su come ci si comporta online e sui tempi e le modalità di utilizzo dei device": una premessa che deve esserescritta dagli adulti, nel bigliettino. Minorionline.com è un nuovo portale dedicato al benessere digitale delle nuove generazioni: qui Fondazione Carolina mette a disposizione delle famiglie tre “contratti” da condividere con figli e nipoti e declinati in base alla tipologia di regalo, smartphone, consolle e tablet, con limiti di tempo, restrizione di luoghi e regole online e offline da farscrivere a figli e genitori.