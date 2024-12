Ilrestodelcarlino.it - Gli scatti di Giacomelli immersi nelle note

La musica torna ad ‘accompagnare’ la grande arte di Mario. Questo pomeriggio (ore 17.30) infatti, a Palazzo del Duca di Senigallia torna il ciclo di visite intitolato ‘Nella camera oscura di Mario’, nell’ambito della mostra dedicata al Maestro senigalliese. Ad esibirsi saranno Emma Pierfederici e Rebecca Giuliani, con Annalisa Trizioal violino, Agnese Franceschini e Viola Carlini (al flauto Elena Solai) e Federica Sbaragli al pianoforte). Alle ore 18.30, invece, il Palazzetto Baviera ospiterà il concerto in basso solo di Filippo Macchiarelli, che fa da sfondo alla mostra ‘Gemmy Tarini – Fotografie 1937 – 1961 Gli albori della Fotografia’. Per prenotare le visite guidate è necessario inviare una mail a [email protected] . Il fulcro della mostra è proprio la camera oscura, il luogo dovedava forma al suo immaginario trasformando la materia in visioni potenti e universali.