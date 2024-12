Ilnapolista.it - Genoa-Napoli, le probabili: Juan Jesus al fianco di Rrahmani. Genoa con due novità

Oggi alle 18 si gioca. Conte in conferenza ha confermato la presenza diin campo al posto dell’infortunato Buongiorno. La formazione dovrebbe essere completata dagli stessi uomini che hanno giocato contro l’Udinese con Neres al posto di Kvaratskhelia. Il georgiano però è recuperato e Conte lo porterà in panchina. Leformazioni secondo Sky Sport.in difesa con(4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Miretti, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha. All. VieiraDovrebbero essere due lefra i rossoblù rispetto all’undici che ha fermato il Milan: Vitinha nel tridente d’attacco con Pinamonti e Zanoli. Sabelli titolare al posto di Vogliacco come esterno destro difensivo e Miretti che scala a centrocampo.