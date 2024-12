Pianetamilan.it - De Maio: “Sono stato vicinissimo al Milan. Mi chiamò Galliani. Poi …”

Sebastien De, difensore del Mantova, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista a 'Chiamarsi Bomber', pagina 'Instagram' con grande seguito, rivelando di esseremolto vicino al. Ecco, dunque, le sue parole. Sull'accostamento al: "La squadra a cuidavveroil, ero praticamente a un passo. A Gennaio 2016 si fece male Alex e il mio procuratore eracontattato dama bisognava aspettare l'esito degli accertamenti. Alla fine si trattava solo di una distorsione e non se ne fece più nulla.cose della vita, evidentemente non era il momento giusto". Su Sinisa Mihajlovic: "Non ho avuto l'onore di conoscerlo di persona perché andai via due giorni prima che arrivasse. Mi spiace molto di questo. A Bologna le cose erano iniziate molto bene, poi arrivò Pippo Inzaghi che fece altre scelte.