Tvplay.it - Dal Real Madrid all’Inter, che colpo di Marotta: Inzaghi esulta

Leggi su Tvplay.it

L’Inter, dopo aver battuto l’Udinese in Coppa Italia, giocherà lunedì prossimo contro il Como, ma prima ci sono delle novità in sede di calciomercato.Dopo aver travolto per 0-6 la Lazio di Marco Baroni, di fatto, l’Inter di Simoneha sconfitto anche l’Udinese in Coppa Italia. Giovedì scorso, infatti, i nerazzurri hanno sconfitto i friulani con le retiizzate da Marko Arnautovic e da Kristjan Asllani, staccando così il pass per i quarti di finale proprio contro il team biancoceleste.Dal, chedi(LaPresse) tvplay.itArchiviato il match di Coppa Italia contro l’Udinese, di fatto, l’Inter è ora attesa da una sfida importante di campionato. Lunedì prossimo, infatti, i nerazzurri ospiteranno il Como di Cesc Fabregas, che una settimana fa ha sconfitto la Roma di Claudio Ranieri.