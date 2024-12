Agi.it - Code fino a 9 km tra Piacenza e Fiorenzuola sull'A1 per incidente

AGI - Alle 12:15 circa,a A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra, in direzione Bologna si registrano 9 km di coda in aumento, a causa di unavvenuto all'altezza del km 73, che ha visto coinvolte 6 autovetture e dell'incremento dei flussi di traffico per le festività natalizie. Attualmente, sul luogo dell'evento il traffico transita su 2 corsie. Lo rende noto la società Autostrade in un comunicato stampa. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 2° Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Agli utenti in partenza da Milano e diretti verso Bologna, si consiglia di percorrere la A4 Milano-Brescia e successivamente la A22 del Brennero in direzione Bologna.