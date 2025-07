Traffico Roma del 09-07-2025 ore 19 | 30

Se vivi a Roma o devi attraversarla questa sera, tieni presente che il traffico è intenso, specialmente nel quadrante nord. Un incidente sulla Cassia bis Veientana e le code sul raccordo anulare tra Castel de’ Ceveri e Castel Giubileo rendono la viabilità complessa. Per evitare ritardi, pianifica bene i tuoi spostamenti e resta aggiornato con le ultime notizie sul traffico. La città si anima, ma con un po’ di attenzione, puoi arrivare puntuale a destinazione.

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione traffico intenso in queste ore sulla rete viaria cittadina nel quadrante nord da segnalare un incidente sulla Cassia bis Veientana Ci sono code tra il raccordo anulare Castel de' ceveri in direzione di Viterbo sul raccordo anulare per traffico intenso in carreggiata interna incolonnamenti a partire dalla Cassia fino a Castel Giubileo altre cose sempre in interna dalla Nomentana all'uscita La Rustica in carreggiata esterna traffico intenso con incolonnamenti a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita Tuscolana da segnalare poi un incidente avvenuto tra il bivio con la Roma Fiumicino all'uscita Ostia Acilia decisamente trafficata anche la Roma Fiumicino interessata da quello a tratti nelle due direzioni tra Parco de' Medici è l'Eur anche qui da registrare un incidente poco prima del ponte sul Tevere in direzione Eur nel frattempo la polizia locale Ci segnala un incidente con notevoli disagi al traffico lungo viale Palmiro Togliatti all'intersezione con la Collatina per un incendio via della Magliana nei pressi di via Luigi candoni per lo stesso incendio chiusa via Ettore Morselli e per un altro incendio chiusa la Portuense nei pressi di via Luigi stipa ci siamo nella zona della fiera di Roma maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it