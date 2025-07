Jannik Sinner può respirare | Il gomito molto meglio da ieri a oggi ma non voglio scuse

Jannik Sinner dimostra di essere tornato in grande forma, superando con sicurezza Ben Shelton e conquistando le semifinali di Wimbledon. Nonostante i dubbi sul suo gomito destro dopo la caduta, il talento altoatesino ha mostrato una tenacia incredibile, respirando meglio e giocando con maggiore libertà . La sua determinazione è la vera forza che lo spinge verso i grandi traguardi. È il momento di credere ancora di più nel suo potenziale…

Jannik Sinner ha travolto lo statunitense Ben Shelton in tre set e si è così qualificato con disinvoltura alle semifinali di Wimbledon. C’erano dei timori riguardo alle condizioni del gomito destro del numero 1 del mondo dopo la caduta in cui era incappato nel turno precedente contro il bulgaro Grigor Dimitrov, ma il fuoriclasse altoatesino ha offerto una prestazione di grande sostanza contro il temibile numero 10 del ranking ATP e ha prevalso con il punteggio di 7-6(2), 6-4, 6-4. Il nostro portacolori tornerà sull’erba londinese tra un paio di giorni per fronteggiare il vincente del confronto tra Flavio Cobolli il serbo Novak Djokovic, con il chiaro intento di raggiungere l’atto conclusivo del terzo Slam della stagione in corso di svolgimento sui sacri prati. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner può respirare: “Il gomito molto meglio da ieri a oggi, ma non voglio scuse”

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - gomito - respirare

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Wimbledon, Dimitrov si fa male a una spalla e si ritira contro Sinner che era sotto di 2 set a 0. Jannik va ai quarti Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/06/tennis-wimbledon-2025-grande-slam-italia-azzurri-sinner Vai su Facebook

Sinner e il problema al gomito: cosa rischia a Wimbledon contro Shelton; Sinner, allenamento a Wimbledon con gomito fasciato: oggi match con Shelton; Monaco: “La caduta di Sinner? Faccio fatica a capire come si sia fatto male. Ha una soglia del dolore differente”.

Sinner in semifinale a Wimbledon: l'infortunio al gomito non ferma Jannik, il servizio migliora - C'era preoccupazione, è inutile negarlo, non solo per il problema al gomito che da ieri stava limitando la sua routine, ma anche per la prestazione decisamente sottotono disputata ... msn.com scrive

Sinner ritrova il sorriso: "Il gomito sta migliorando, sono riuscito a giocare il mio tennis" - ha detto Jannik Sinner dopo la vittoria in tre set nei quarti di finale di Wimbledon contro Ben Shelton ... Lo riporta sport.tiscali.it