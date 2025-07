Julio Velasco | Siamo alle Finali Eight brave al centro Con la Serbia un esame è un derby atteso

una gara che ha evidenziato tutta la forza, la grinta e la determinazione della squadra. Ora, mentre si avvicinano alle finali Eight con grande slancio, l'attenzione si concentra sulla sfida cruciale contro la Serbia, un vero e proprio esame di maturità per le campionesse italiane. Julio Velasco, maestro della pallavolo, guida con sapienza questa avventura che promette emozioni e grandi sfide.

L’Italia ha travolto il Belgio in tre set e ha conquistato la nona vittoria consecutiva nella Nations League di volley femminile, confermandosi al comando della classifica generale e conquistando matematicamente la qualificazione alla Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante. Le Campionesse Olimpiche hanno dettato legge con disinvoltura contro le insidiose Yellow Tigers, dimostrando una superiorità schiacciante in quel di Apeldoorn (Paesi Bassi). Il CT Julio Velasco ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Siamo alle Final Eight e questo è molto importante per noi, inoltre abbiamo disputato una buona partita contro il Belgio pur concedendo dei momenti di pausa dovuti forse a dei cali di concentrazione. 🔗 Leggi su Oasport.it