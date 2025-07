X-men svela il mutante letale dell’apocalisse | erede di apocalypse

X-Men svela il mutante letale dell’Apocalisse, l’erede di Apocalypse, in un nuovo capitolo epico: Age of Revelation. Ambientato dieci anni nel futuro, questo evento sconvolgente mette in discussione il destino dei mutanti e la lotta tra bene e male. Chi è Revelation, questa figura misteriosa che minaccia di cambiare per sempre il mondo degli X-Men? Scopriamo insieme come questa entità influenzerà il futuro dei mutanti e il loro equilibrio di potere.

Il panorama dei fumetti Marvel si appresta a vivere un nuovo capitolo cruciale con l’arrivo di Age of Revelation, un evento che promette di immergere il mondo degli X-Men in uno dei periodi più oscuri e apocalittici mai visti nella storia dei mutanti. Ambientata dieci anni nel futuro, questa narrazione solleva domande fondamentali sulla figura emergente di Revelation, l’erede di Apocalypse, e sulle modalità con cui questa nuova entità ha plasmato un destino così catastrofico. La serie segnerà una svolta epocale, introducendo un nuovo protagonista e una realtà distopica che cambierà per sempre la lore degli X-Men. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - X-men svela il mutante letale dell’apocalisse: erede di apocalypse

In questa notizia si parla di: erede - apocalypse - svela - mutante

Ironheart, arriva l'erede di Iron Man: il trailer svela trama e data d'uscita della serie Marvel - Movieplayer.it - Ironheart, arriva l'erede di Iron Man: il trailer svela trama e data d'uscita della serie Marvel La serie continuerà la storia di Riri Williams, personaggio introdotto per la prima volta nel film ... Scrive movieplayer.it

X-Men: Apocalypse, tra misticismo e realtà: “qualcosa di mai visto nei film sui mutanti” - Il Fatto Quotidiano - Men: Apocalypse, tra misticismo e realtà: “qualcosa di mai visto nei film sui mutanti” ... Secondo ilfattoquotidiano.it