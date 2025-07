L' occhio del re spaventa gli inglesi | cosa è successo a Carlo III

L'occhio del re, un dettaglio che ha catturato l'attenzione durante la visita di Stato di Emmanuel Macron, ha lasciato gli inglesi curiosi e un po’ preoccupati. Carlo III, noto per la sua compostezza, appare visibilmente affaticato in questa circostanza, ma le rassicurazioni degli esperti non tardano ad arrivare: pare siano semplici risposte a momenti di stanchezza o stress, ben lontane da problemi più seri. La sua salute resta saldo punto di attenzione nel cuore della monarchia britannica.

Re Carlo III sta conducendo in questi giorni la visita di Stato di Emmanuel Macron e consorte nel Regno Unito. Ma al di là dello sfarzo e dell'eleganza dei protagonisti, in tanti hanno notato il vistoso occhio arrossato del re, il destro. Alcuni esperti sono stati interrogati dai media ingliesi per capire cosa possa aver causato quell'evidente problema ma tutti sembrano concordi nel rassicurare sulle condizioni del Re, soprattutto perché pare che non dipenda dalla patologia, un tumore, dal quale il sovrano pare non possa guarire. I settimanali inglesi riferiscono di una rottura di un capillare dell'occhio di re Carlo III, quindi nulla di grave e nulla che non possa accadere a chiunque anche con un banale starnuto o un colpo di tosse.

