Lo stesso artista a rassicurare i fan: Biagio Antonacci non è stato ricoverato in pronto soccorso per rischio soffocamento. La fake news, che ha fatto il giro del web in poche ore, è stata prontamente smentita dall’artista sui suoi canali social. È un richiamo all’importanza di verificare le fonti e di non lasciarsi trascinare da notizie inventate che possono alimentare inutili preoccupazioni. La verità, come sempre, prevale.

Anche Biagio Antonacci, al pari di tanti altri artisti, si è ritrovato nella posizione di dover smentire una fake news. “Biagio Antonacci al pronto soccorso per rischio soffocamento”, un titolo che ha allarmato i tanti fan del cantante e che, in poche ore, è diventato virale. Ma a smentire l’accaduto è stato Antonacci stesso su Instagram, bollando la notizia come falsa. Biagio Antonacci smentisce la notizia del suo ricovero. È stato lo stesso Biagio Antonacci a smentire la notizia del suo ricovero urgente in ospedale per rischio soffocamento. “Come vedete, sto molto bene. Le fake news? Tossiche per l’anima e fastidiose per tutti in un tempo dove la verità è determinante per tutto e tutti”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - “Biagio Antonacci al pronto soccorso per rischio soffocamento”, la smentita

