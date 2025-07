Alluvione accolto ricorso dei residenti del Ravone Comune e Regione dovranno versare 3,6 milioni

Un'importante vittoria per i residenti di Ravone: il Tribunale di Bologna ha deciso che Comune e Regione devono pagare 36 milioni di euro per l’alluvione che ha colpito il quartiere. Questa sentenza riconosce il grave danno subito dai cittadini, sostenuti dal Comitato per la tutela dal dissesto idrogeologico. La vicenda dimostra come la giustizia possa fare la differenza nel tutelare i diritti e la sicurezza delle comunità.

Bologna, 9 luglio – Per l’esondazione del Ravone i giudici danno ragione ai 20 cittadini residenti in via di Ravone, via del Genio e via Zoccoli che avevano fatto ricorso contro Comune e Regione. La decisione del giudice del Tribunale civile di Bologna, Paolo Siracusano, ha accolto il ricorso di danno temuto che i residenti avevano presentato con il supporto del Comitato per la tutela dal dissesto idrogeologico di Bologna. I residenti, assistiti dall’avvocato Adriano Travaglia, avevano promosso la causa contro il Comune, la Regione e il Consorzio della Bonifica renana dopo l’alluvione dello scorso ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, accolto ricorso dei residenti del Ravone. Comune e Regione dovranno versare 3,6 milioni

