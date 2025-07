Tennis alla fase finale il memorial Gaio Camporesi | ai quarti Pietro Galimberti e Sofia Foggia

Mercoledì si è conclusa la fase a gironi del prestigioso Memorial Gaio Camporesi, torneo Tennis Europe Under 12 in corso sui campi di Forlì. Con entusiasmo e grande talento, Pietro Galimberti e Sofia Foggia hanno conquistato il passaggio ai quarti di finale, pronti a sfidarsi in emozionanti match ad eliminazione diretta. Il percorso verso la vittoria è ancora lungo, e il meglio deve ancora venire.

