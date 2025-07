Comunità alloggio ' Panunzio' ancora senza gestore | ultima chiamata per non rischiare di perdere i fondi Pnrr

Casa Panunzio, simbolo di un’opportunità irrinunciabile, rimane ancora vuota, rischiando di perdere preziosi fondi PNRR. Situata in via delle Orchidee al Salice Nuovo, l’ex Villa Lanza attende con speranza un gestore per la comunità alloggio Dopo di Noi. Questa ultima chiamata rappresenta un'occasione concreta per rilanciare il progetto e garantire un futuro di inclusione e supporto. È il momento di agire e fare la differenza.

Casa Panunzio è ancora disabitata. In via delle Orchidee, al Salice Nuovo, l’ex Villa Lanza sembra vittima di un incantesimo. Dopo tutti i tentativi esperiti per cercare un gestore della comunità alloggio Dopo di Noi, il Coordinamento istituzionale dell’Ambito Territoriale Sociale di Foggia, lo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: comunità - alloggio - panunzio - gestore

Comunità alloggio e Casa della comunità. A Voltana presentato il progetto - Un passo avanti verso il benessere della nostra comunità: a Voltana è stato presentato il progetto per la nuova Casa della Comunità e la Comunità Alloggio per anziani parzialmente autosufficienti.

Foggia, aperto il bando per la gestione della Comunità Alloggio Giovanni Panunzio; Difficoltà di affidamento per la comunità alloggio per disabili ‘Panunzio’ di Foggia; Foggia, una comunità per disabili nella villa confiscata al boss.