Scuolalink.it - Bonus Nascite 2025: 1.000 euro per le famiglie che accolgono un nuovo membro

Il governo italiano ha confermato ilnella Legge di Bilancio, introducendo un contributo economico di 1.000per lecon figli nati o adottati a partire dal 1° gennaio. Questa misura, approvata dalla Camera con 204 voti favorevoli, punta a contrastare il calo demografico e a sostenere concretamente lenel primo anno di vita del bambino. Ilverrà erogato in un’unica soluzione e non inciderà sul calcolo del reddito familiare complessivo, rappresentando un supporto immediato per affrontare le spese iniziali. Requisiti per accedere alLedevono rispettare precisi requisiti per ottenere il. Tra questi, la cittadinanza italiana opea, oppure il possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo o per motivi di lavoro o ricerca.