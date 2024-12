Metropolitanmagazine.it - Blake Lively fa causa al co-protagonista di “It Ends With Us” Justin Baldoni per molestie sessuali

ha fattoal suo regista e co-di ItUsper. Nell’accusa, l’attrice sostiene cheha tentato di organizzare una campagna diffamatoria contro di lei e afferma che il suo comportamento hato a lei e alla sua famiglia “grave disagio emotivo”. Le voci di una faida traerano diffuse durante il tour stampa di ItUs, dato che i due non hanno mai fatto alcuna promozione per il film insieme. Il film è finito per essere un successo al botteghino, guadagnando 350 milioni. ItUs è basato su un romanzo dell’autrice Colleen Hoover, che ha scritto un sequel intitolato “It StartsUs”. Una fonte ha dichiarato che è improbabile che una versione cinematografica del sequel avesse luogo perché “non c’è mondo in cui questi due lavoreranno di nuovo insieme“.